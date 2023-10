Ah | ma quindi l' acqua calda | Matthe Perry | l' ultima foto e quella frase inquietante | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) La morte diha lasciato senza parole tutto il mondo di Hollywood. La star di "Friends" ha lasciato un vuoto nel mondo dle cinema e delle serie tv. Morto a solo 54 anni, l'attore è stato ritrovato senza vita nella sua casa all'interno della jacuzzi. Un suo assistente ha parlato di una intensa attività fisica nelle due ore precedenti a quel bagno maledetto in vasca. A quanto pareavrebbe disputato una partita a pickleball e poi sarebbe rientrato a casa per lavarsi e rilassarsi. Proprio in quei minuti fatali l'assistente sarebbe uscito per sbrigare alcune commissioni. Al rientro perònon rispondeva al citofono e così è stato dato l'allarme., dopo l'arrivo dei soccorsi, è stato trovato morto in bagno. All'interno della casa non sono state trovate tracce di sostanze ...