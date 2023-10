Affitti brevi | Meloni cede Giù le pensioni dei dipendenti pubblici

Penso alla cedolare secca sugli, ma anche alla possibilità di vendere gli immobili che hanno fruito del superbonus. Più in generale tutti gli interventi di tipo fiscale, ad esempio l'...

Manovra, cambia la cedolare secca sugli affitti brevi e arriva l'Iva al 22% per i pannolini TGCOM

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La cedolare secca salirà dal 21 al 26% solo nel caso in cui si affitti per periodi inferiori a 30 giorni ... "è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione ...ROMA (ITALPRESS) – “Siamo alleati leali, ma non si può calpestare la nostra identità”. Alla vigilia del vertice sulla manovra a Palazzo Chigi, in un’intervista a la Repubblica, il vicecoordinatore di ...