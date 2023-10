AEW | MJF vs Omega è un capolavoro | ecco come è andata la sfida per il titolo del mondo a Collision

(Di domenica 29 ottobre 2023) Questa notte aera in programma un grande main event: laper ilmondiale AEW tra il campione MJF e lonte Kenny. Un match da PPV che non ha deluso minimamente le attese, risultando uno spettacolo fantastico per tutti i fan. Il match tra i due è durato oltre 30 minuti. MJF batte KennyI due hanno dato vita ad un match veramente bello, che è stato in bilico fino all’ultimo. A spuntarla è stata il campione delMJF che ha sconfitto Kennyin modo pulito. La sconfitta diè di certo una notizia, dato che la star della AEW non perde molto di frequente, ma è ancor più interessante il fatto che abbia perso in modo netto, con l’intromissione di Don Callis sul finire del ...

