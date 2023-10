AEW | MJF ringrazia ed elogia Kenny Omega dopo Collision e…non solo

(Di domenica 29 ottobre 2023)ci ha regalato sicuramente uno dei main event più carichi degli ultimi tempi. Infatti il match valido per l’AEW World Championship frae MJF è stato semplicemente fantastico e al termine di una dura battaglia, MJF è riuscito a tenere la sua cintura, anche se come ben sappiamo, non fisicamente dato che è ancora in possesso di Jay White, prossimo avversario di MJF a Full Gear V. MJF framenti e…indizi? Abbiamo.visto il grande rispetto che c’è stato fra i due al termine del match e sappiamo di come lo stessoabbia “riconosciuto” MJF, dato che quest’ultimo è ormai prossimo a laurearsi come campione mondiale più longevo della storia AEW sorpassando proprio The Cleaner. Ma nonha voluto parlare di MJF, proprio il ...

On the October 28 edition of AEW Collision, the show was main-evented by a battle for the AEW World Heavyweight Championship between Kenny Omega and champion MJF. The match was a back-and-forth affair ...