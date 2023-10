AEW | Ascolti di nuovo in calo per Collision nonostante l’atteso match tra Kenny Omega e MJF

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 29 ottobre 2023) Piccola delusione in casa AEW., il terzo show della promotion di Tony Khan – che sin dalla sua messa in onda a giugno ha avuto una storia piuttosto turbolenta tra la dipartita di CM Punk e il saliscendi di rating – ha assistito a undegliper quanto riguarda l’episodio di questa settimana. Lo show andato in onda ieri ha totalizzato 439.000 spettatori, un evidentese si pensa alla puntata di settimana scorsa con le sue 518.000 unità. Il dato è ancora più evidente considerando la card di ieri dove figuravano ben duetitolati: uno è stato quello tra la campionessa femminile Hikaru Shida e Abadon, che si sono affrontate in un gimmicka tema Halloween. L’altro, attesissimo dai fan AEW, è stato quello tra il campione ...