Aerotaxi esplode al decollo | tutti morti i 12 passeggeri a bordo

(Di domenica 29 ottobre 2023) Pubblicato il 29 Ottobre, 2023 Tragedia vicino all’aeroporto di Rio Branco dove un aereo leggero – con a12 persone – è precipitato. le 12 persone asono tutte morte nello schianto, come hanno confermato le autorità dello stato amazzonico brasiliano dell’Acre. Secondo il governo regionale dell’Acre, la cui capitale è Rio Branco, isono sei uomini, tre donne e un bambino di un anno e sette mesi. L’incidente è avvenuto per cause non ancora chiarite ma, secondo i testimoni – come riportano i media locali – l’aereo sarebbe esploso in aria poco dopo ildall’aeroporto di Rio Branco e ha preso fuoco quando ha toccato terra. LEGGI ANCHE: TERRIBILE INCIDENTE A SAN SALVO (CHIETI):PAPÀ E FIGLIA NEONATA, FERITE MAMMA E UNA BIMBA AGORA: Avião com 12 pessoas cai e explode ...