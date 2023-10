Addio Matthew Perry | il Chandler Bing di “Friends” aveva solo 54 anni

Leggi su velvetmag

(Di domenica 29 ottobre 2023) Una notizia inaspettata tanto per i fan diquanto per gli addetti ai lavori:si è spento all’età di 54. Storicodella sitcom per antonomasia, andata in onda dal 1994 al 2004, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Los Angeles. Per alcuni un pezzo di infanzia, per altri, invece, una riscoperta di un’epoca ormai lontana: per tutti,ha segnato un solco indelebile. La sitcom per antonomasia, tra i pilastri dell’ultima decade del XX secolo ci ha regalo momenti irripetibili di comicità ma anche di intensa riflessione. Questo grazie soprattutto a lui, forse il più introspettivo e disincantato dei sei protagonisti:, interpretato da...