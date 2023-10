Ad Alcamo orologio e campane della chiesa del Gesù tornano in funzione

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ad, in provincia di Trapani, hanno ripreso a suonare ledel Collegio dei Gesuiti, uno dei beni architettonici più importantiSicilia. Ed anche l’cattolica in stile barocco è tornato in. "Un tocco di vitalità alla piazza principalecittà" dichiara il sindaco di, Domenico Surdi.