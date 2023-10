Accattaroma | una passeggiata romana in bianco e nero al Mandrione | non solo un omaggio a Pasolini

Leggi su velvetmag

(Di domenica 29 ottobre 2023) Nell’ambito della programmazione di quest’anno della Festa del Cinema di Roma, è possibile individuare diversi titoli che hanno la città eterna come protagonista. Tra questi spicca, un film diretto da Daniele Costantini e interpretato da Massimiliano Cardia e Simone De Bianchi. Il cast, poi, vanta anche la presenza di numerosi giovani talenti emergenti formatisi presso la scuola di cinema Studio Cinema International e selezionati dal casting director Pino Pellegrino. In occasione della kermesse capitolina,ha fatto il suo debutto in anteprima assoluta nella sezione freestyle presso il Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo. La pellicola è, sì, sicuramente una uno dei registi più iconici e controversi della storia del cinema italiano, Pier Paolo ...