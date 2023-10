A soli 54 anni morto Matthew Perry | Chandler Bing nella sit-com Friends

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 29 ottobre 2023) Mondo del cinema in lutto. È, passato alla storia comesit-com. Il Los Angeles Times riferisce che il corpo senza vita dell’attore è stato ritrovatovasca da bagno della sua abitazione a Los Angeles dalle forze dell’ordine. Nessun segno di colluttazione, né tracce di sostanze stupefacenti o elementi che possano fare propendere per un omicidio.è nato a Williamstown, Massachussets, il 19 agosto 1969. Dopo il divorzio dei suoi genitori avvenuto a un anno dalla sua nascita, è stato cresciuto da sua madre a Ottawa, Ontario. All’età di 15si è poi trasferito a Los Angeles per inseguire il suo sogno di diventare un attore. La sua grande ...