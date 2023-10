A Roma sfila l' odio | inni all' Intifada e insulti alla Meloni E Soros sponsorizza la rete anti-Israele

(Di domenica 29 ottobre 2023) "Non accettiamo fascisti, vi cacciamo a calci in culo. E diciamo alle forze dell'ordine di allontanarsi perché ci difendiamo da soli"

" In - ti - fa - da! In - ti - fa - da ". Qualcuno dal megafono incita la folla. E tutti a gran voce intonano lo stesso coro. " In - ti - da - da ". La manifestazione romana a sostegno della Palestina ...

"Sionisti assassini". A Roma sfila il corteo pro-Palestina: strappata ... ilGiornale.it

Gaza, a Roma sfila il sostegno per la Palestina: in 20mila al corteo Adnkronos

Manifestazioni di solidarietà nei confronti della Palestina e di condanna delle azioni di Israele a seguito del conflitto nella Striscia di Gaza. Migliaia di manifestanti, tra cui molti provenienti da ...