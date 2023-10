A Roma sfila l' odio anti-Israele | “Fascista e terrorista” Il folle corte pro Hamas

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dalle università alle piazze. Per la terza volta, dal 7 ottobre scorso, gli studenti e non solo tornano a manifestare. Ventimila persone - tutte schierate a favore della Palestina - hanno attraversato le vie di: partenza da Porta San Paolo, destinazione finale piazza San Giovanni in Laterano. In due occasioni parole e fatti si sono mischiati trasmettendo agli spettatori il pensiero politico di chi ha organizzato l'evento. Dopo più di un'ora dal suo inizio, ilo raggiunge via delle Terme di Caracalla dove si trova la sede della Fao (organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura). Al suo ingresso, sopra una ringhiera, ci sono tutti gli stendardi dei Paesi che aderiscono all'Onu. Uno tra i manifestriesce a eludere tutti i controlli della sicurezza e a strappare dall'asta la bandiera di ...

" In - ti - fa - da! In - ti - fa - da ". Qualcuno dal megafono incita la folla. E tutti a gran voce intonano lo stesso coro. " In - ti - da - da ". La manifestazione romana a sostegno della Palestina ...

"Non accettiamo fascisti, vi cacciamo a calci in culo. E diciamo alle forze dell'ordine di allontanarsi perché ci difendiamo da soli"