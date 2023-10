5-2 a Eindhoven | Psv sempre più primo | Ajax ultimo!

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tutto sull’ultima giornata di Eredivisie che ha visto il Psv battere con un netto 5-2 l’. I dettagli in merito L’crolla anche ae precipita all’ultimo posto, mentre il Psv infila la sua decima vittoria di fila. Ma il 5-2 finale è figlio di una gara a due volti. Neltempo la formazione di Amsterdam passa due volte, prima con Van del Boomen e poi con Brobbey, in mezzo il momentaneo pareggio di Lozano. Gara splendida, De Topper ai massimi livelli. Nella ripresa Bosz cambia subito due uomini e gli effetti si vedono con ben 4 reti in poco più di 20 minuti. De Jong, Saibari e due gol del messicano ex Napoli che così si porta a casa il pallone e dà al match le proporzioni che la classifica oggi registra in maniera netta e impietosa. É stata una gara pazzesca, con ben 42 conclusioni in porta!