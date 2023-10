365 giorni con Maria | 29 ottobre Antica statua della Vergine al centro del miracolo

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’abbazia è fondata da San Bernardo, e lì viene venerata unasa, raffigurante lacol Bambino, in una posa molto significativa. Straordinario è come lei abbia salvato i fedeli durante la Grande Guerra. Scopriamo insieme la storia. La preghiera che recitiamo è stata scritta dall’allora Vescovo Albino Luciani, che poi è diventato L'articolo proviene da La Luce di

... attore diventato noto grazie al film sensuale, in cui ha interpretato un boss innamorato follemente di una donna da lui tenuta prigioniera. La fama di Morrone è diventata tale che gli ha ...

Chi è Michele Morrone, star di '365 giorni' su Netflix QUOTIDIANO NAZIONALE

Michele Morrone: «Sono stato ubriaco tutti i giorni per sei mesi» Io Donna

Un bagliore sfolgorante si manifesta nel momento in cui la furia devastatrice è scatenata e sta per avvenire il peggio.La Madonna non si dimentica dei suoi figli, in particolare nei momenti più difficili. Ecco cosa è successo in America Latina.