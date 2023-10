29 ottobre 1997 | l’esordio di Gianluigi Buffon con l’Italia VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 29 ottobre 2023)diconIl 29del, nello spareggio per la fase finale dei Mondiali di Francia ’98,fece il suo esordio con. Gli azzurri sfidarono, a Mosca, la Russia nella gara d’andata che valeva il pass per la rassegna intercontinentale. Il match finì 1 a 1 e l’ex portiere di Parma e Juventus entro intorno alla mezz’ora del primo tempo al posto di Gianluca Pagliuca che si infortunò dopo uno scontro con un avversario. Un risultato importante in vista del ritorno in casa e in cui il giovane portiere fece già vedere le sue doti con parate importanti. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.