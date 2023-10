Zuliani azzarda | «L’Inter non dovrebbe iscriversi al campionato! Ecco il motivo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 28 ottobre 2023)ci mette ovviamente del suo cercando di analizzare” il bilancio delapprovato a giugno 2023. Secondo il giornalista tifoso della Juventus, la società nerazzurra nonal campionato di Serie A. Ne ha parlato in un video pubblicato nel suo canale YouTube. ISCRIZIONE AL CAMPIONATO – Claudioparla addirittura di non iscrizione al campionato per quanto riguarda, e spiega così il: «Molti ancora non hanno capito molto da “farsopoli”. La Juventus chiedeva semplicemente parità di trattamento. Questo vuol dire che se io ho fatto una cosa e vengo analizzato e tu hai fatto la stessa cosa e non vieni analizzato, c’è disparità di trattamento. Lo stesso è successo per quanto riguarda la questione calcio scommesse. Ma non solo, ...