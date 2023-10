Wta Finals Cancun 2023 | programma | orari e ordine di gioco di domenica 29 ottobre

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il, glie l’didelle Wtadiper la giornata di29. Si parte alle ore 20:30 italiane con un match di doppio, poi alle 23:00 i due singolari uno di seguito all’altro. Le prime a scendere in campo saranno Rybakina e Pegula, mentre il secondo match vedrà opposte Sabalenka e Sakkari. La coppia n°1 Pegula/Gauff chiuderà poi ilcon il doppio contro Dabrowski e Routliffe.ZIONE WTA29Ore 20:30 italiane – (3) Ayoama/Shibahara vs (5) Krawczyk/Schuurs Ore 23:00 italiane – (4) Rybakina vs (5) Sakkari a seguire – (1) Sabalenka vs (8) Sakkari a seguire – (1) ...