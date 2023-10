Volley | Supercoppa femminile 2023 | settima meraviglia di Conegliano | Milano ko 3-1

(Di sabato 28 ottobre 2023) La Prosecco Doc Imocobatte l’Allianz Veromediante il punteggio di 3-1 (26-24, 21-25, 25-23, 25-20) e conquista la suadi. Le Pantere di Daniele Santarelli, dunque, si aggiudicano il primo trofeo della stagione e allungano la loro serie positiva in questa competizione, che dura addirittura dal 2018. REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA CALENDARIO: TUTTI GLI EVENTI, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO A realizzare il primo punto della partita è la formazione lombarda, che prende in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti, mettendo due punti di margine tra sé stessa e le avversarie. Ben presto le Pantere si ...

Imoco Volley Conegliano vince la Supercoppa per la settima volta in totale, la sesta consecutiva. Per tre a uno contro l'Allianz Vero Volley Milano.