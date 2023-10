Volley | Modena e Trento inventano grandi rimonte in Superlega | Verona e Taranto si arrendono al tie-break

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) La seconda giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile, si è aperta con due anticipi di lusso.ha espugnato il campo diper 3-2 (23-25; 17-25; 25-20; 25-23; 15-11), inventandosi una clamorosa rimonta dallo 0-2 nella tana degli scaligeri. Secondo successo consecutivo al tie-per i Canarini, che si sono momentaneamente portati in testa alla classifica generale con 4 punti all’attivo. Prestazione maiuscola da parte dell’opposto Maksim Sapozhkov (23 punti) e soprattutto dello schiacciatore Tommaso Rinaldi, protagonista durante la rimonta con 18 punti accanto all’eterno Osmany Juantorena (18) sotto la regia di Bruninho (3). Ai padroni di casa non sono bastati i roboanti attaccanti Amin Esmaeilnezhad e Rok Mozic (22 punti a testa), in doppia cifra anche il ...