Volley femminile | Conegliano vince la Supercoppa Italiana | Milano battuta 3-1 | problemi fisici per Egonu e Sylla

(Di sabato 28 ottobre 2023)ha vinto la2023 di. Le Pantere hanno sconfittoper 3-1 (26-24; 21-25; 25-23; 25-20) in una sfida ad alta intensità andata in scena davanti agli 8.000 spettatori che hanno gremito il PalaModigliani di Livorno. La corazzata veneta ha conquistato il trofeo per la sesta volta consecutiva e la settima nella propria storia, portandosi così in testa solitaria all’albo dell’oro della manifestazione. La compagine meneghina ha cercato il colpaccio alla sua prima opportunità di alzare al cielo questo trofeo, ma le è mancato qualcosa per fare saltare il banco proprio come le due finali della passata stagione (Coppa Italia e Scudetto). Le ragazze di coach Daniele Santarelli fanno festa ancora una volta, trascinate dalla splendida opposto ...