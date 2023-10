Voci di Gaza – “L’accesso a internet è l’unico modo per sapere se la famiglia è viva” | l’operatrice Oxfam e le conseguenze del blackout

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre nella Striscia disono state interrotti i servizi di comunicazione. Lo stop impedisce ai giornalisti di informare e di inviare immagini su ciò che sta accadendo, ma anche alla persone di sentirsi tra loro, di accertarsi che i parenti o gli amici stiano bene e didove si trovano. Unche va ad aggravare ulteriormente le condizioni dei civili, che già devono affrontare la mancanza di cibo, acqua e beni essenziali. Lo racconta Ghada, un’operatrice di, che in un audio registrato venerdì spiega cosa significa avere lalontana a causa dell’ordine di evacuazione. Per questo Aoi, di cuifa parte, ha lanciato un appello urgente per ripristinare le comunicazioni: “In questo momento l’intera ...