"La sfida del Pnrr non è persa" anche se "ci sono dei". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignaziointervenendo alle previsioni del Csc di Confindustria.ha ricordato come le stime elaborate dalla Banca d'Italia prevedevano ...

Visco, rinvii ma sfida del Pnrr non è persa - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Visco, rinvii ma sfida del Pnrr non è persa La Gazzetta del Mezzogiorno

"La sfida del Pnrr non è persa" anche se "ci sono dei rinvii". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo alle previsioni del Csc di Confindustria. Visco ha ricordato co ...Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco afferma che la sfida del Pnrr non è persa, anche se ci sono dei rinvii. Le stime della Banca d'Italia prevedono un impatto al 2026 di due-tre punti di ...