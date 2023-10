Violenze fisiche e sessuali | la moglie lo denuncia | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMinacce,. L’ultima aggressione pochi giorni fa: lei aveva comunicato di volersi separare, aveva rifiutato un rapporto sessuale e lui, il marito, l’ha picchiata così tanto da causarle lesioni giudicate guaribili in venti giorni. Una storia, quella vissuta da una donna di Napoli, che era già stata segnata da unaa carico dell’uomo. La vittima era anche andata a vivere in una struttura protetta e lui si era rivolto alla trasmissione tv ‘Chi l’ha visto’ pur di ritrovarla. Sembrava cambiato, il marito. Aveva intrapreso un percorso rieducativo per uomini violenti presso i servizi sociali, e così la donna aveva deciso di tornare a casa. Ma dopo poco, appena lei ha ripreso a lavorare, lesono riprese. Nel ...