(Di sabato 28 ottobre 2023) Bobo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match tra ile il PSG in Champions League

Domani sarà invece la volta di- Milan a Parigi e Feyenoord - Lazio a Rotterdam.

Vieri: “Il PSG ha dominato con il Milan. Giroud poca roba. Su Leao…” Pianeta Milan

Vieri boccia il Milan: "Sembrava che i rossoneri non potessero fare gol al PSG" Milan News

Lo sfogo del difensore del Milan, nettamente battuto dal PSG e in una situazione difficile in Champions, viene criticato aspramente dall’ex ...L’ex attaccante dell’Inter Bobo Vieri ha commentato la sconfitta del Milan contro il PSG in Champions League: le dichiarazioni L’ex Inter Vieri si è espresso alla Bobo TV sul match perso dal Milan con ...