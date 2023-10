Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 ottobre 2023)DEL 28 OTTOBRE 2024 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DASULLA VIA DEL MARE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CENTRO GIANO, CI SONO CODE TRA ACILIA E VITINIA NELLE DUE DIREZIONI A NORD INVECE CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI OGGI POMERIGGIO, IN CENTRO MANIFESTAZIONE CON CORTEO DA PORTA SAN PAOLO A SAN GIOVANNI FINO ALLE 20, DIVIETI DI SOSTA IN ATTO, LUNGO IL PERCORSO CON POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO. POSSIBILI DEVIAZIONI, O LIMITAZIONI, ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO STASERA STOP AL CANTIERE SERALE SULLA METRELIDO. TRENI ATTIVI FINO ALLE 23.30 MENTRE DOMANI, 29 OTTOBRE, SONO IN PROGRAMMA LAVORI DI ...