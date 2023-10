Verstappen davanti a tutti nelle libere in Messico | ma sul passo gara distacchi minimi La Ferrari insegue

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Maxprovedel, e non è certo una novità, ma con, e questa è la sorpresa, sia per il giro secco che per quanto riguarda il. FP1 e FP2 con l’olandese al comando, masecondei primi undici, e l’undicesimo è Carlos Sainz con la, c’è appena mezzo secondo. Leader ma non troppo, ma il tre volte campione vuole vincere anche qui e ha comunque piantato le basi. Un po’ più vicino al cannibale, sarà l’aria di casa forse, Sergio Perez: Checo sembra in palla, sente la pressione e la responsabilitàal suo pubblico, farà di tutto per una qualifica pulita come ...