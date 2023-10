Verso Torino | 1996 | il re è sempre Sampras ma senza Wimbledon

(Di sabato 28 ottobre 2023) Per il quarto anno di fila il numero 1 del mondo è Pete: è sua la migliore percentuale di partite vinte (oltre l'85%) e anche il record di tornei vinti (8), ma non è un dominio come i suoi ...

Per il quarto anno di fila il numero 1 del mondo è Pete Sampras: è sua la migliore percentuale di partite vinte (oltre l'85%) e anche il record di tornei vinti (8), ma non è un dominio come i suoi ...

Verso Lecce-Torino: probabili formazioni e ultime news Toro News

Verso Torino: 1995, lo slam rosso di Thomas Muster sport.tiscali.it

Il capitano del Verona accentua le conseguenze del colpo ricevuto dall’attaccante bianconero ...Il Torino espugna il Via del Mare e vince 0-1 contro il Lecce ... l’argentino ha visto Griezmann che tagliava da destra verso sinistra all’altezza del limite dell’area e lo ha servito in verticale all ...