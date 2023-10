Verso Inter-Roma | niente fischietti anti-Lukaku? I tifosi nerazzurri scaricheranno un' app rumorosa Ecco cos' è Whistle

(Di sabato 28 ottobre 2023)per "celebrare" il ritorno dell'exa San Siro? Poco male, perché idell', che domani pomeriggio incrocerà la, hanno già trovato l'alternativa ai 30.000(acquistati, ma poi vietati anche attrauna multa per chi verrà identificato a usarne uno all'no dello stadio). Dopo aver etichettato come "abuso" il provvedimento, la Curva Nord si...

...Meazza (per colpa della squalifica comminatagli dopo l'espulsione contro il Monza e i gesti... Ma i riflettori, tuttavia, non saranno puntati solo sull'ex numero 9 dell': infatti, tra le fila ...

Verso Inter-Roma: Inzaghi si affida ai titolarissimi dopo la Champions - Sportmediaset Sport Mediaset

Verso Inter-Roma, Muzzi racconta Frattesi a CM: 'Lo segnalai a Bruno Conti dopo un derby con la Lazio' Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Quelli che parlano negativamente della scelta di Lukaku magari sono gli stessi che hanno definito come meravigliose le scelte di Mkhitaryan e Dzeko. Non voglio proble ...Luigi Di Biagio, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Libero alla vigilia del big match di campionato Inter-Roma e ha detto la sua sulla partita e ...