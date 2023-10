Verona | Baroni | 'Ecco perché tengo fuori Ngonge con la Juve'

Dal canto suo, ilnon ha alcuna intenzione di fare da comparsa. Lo dimostra lo schieramento adottato da, che si presenta a Torino con il tandem offensivo composto da Bonazzoli e Djuric. ...

Juventus-Verona, le formazioni ufficiali. Baroni sceglie le due punte L'Arena

La cronaca in diretta di Juventus-Verona, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all'Allianz Stadium. Le ultime dritte.