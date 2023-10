Vera Wang | come si mantiene giovane? Ecco svelato l’arcano segreto

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 28 ottobre 2023) Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Alba Parietti contenta che il suo culo sia piaciuto a chi ha visto il suo film erotico, il macellaio Tra i numerosi interrogativi dei quali l’essere umano fatica a trovare risposta, uno dei più dibattuti e complessi è certamente capire se esista o meno il tanto bramato “elisir di lunga giovinezza“. Ci sono persone, però, che sembrerebbero già in possesso di questo esclusivoe che preferiscano tenerlo per sé…ma questo non vale per la stilista, che è invece pronta a svelarci il suo trucco. LEGGI ANCHE > The Crown 6, parte 1: il primo trailer annuncia una stagione finale da brividi...