Usa 2024 | Mike Pence si ritira dalla corsa alla nomination tra i Repubblicani | «Non era il mio momento»

(Di sabato 28 ottobre 2023) «Non era il mio». Con queste parole l’ex vicepresidente Usasospende la suaper le primarie repubblicane in vista delle elezioni presidenziali. «Ho sempre saputo che sarebbe stata una battaglia in salita, non ho rimpianti», sottolineanel corso di un evento a Las Vegas. Da fedelissimo di Donald Trump fin dal 2016, quando il tycoon lo scelse come running mate, a suo acerrimo “nemico” dopo la sconfitta contro l’attuale presidente Usa Joe Biden,aveva presentato lo scorso 5 luglio la documentazione necessaria per la candidatura. In un video diffuso il giorno del suo 64esimo compleanno, l’ex vicepresidente della samministrazione aveva criticato Trump per «aver messo in pericolo tutti quelli che erano al ...

La candidatura di Mike Pence 'Ho sempre saputo che sarebbe stata una battaglia in salita, non ho rimpianti', sono le parole del politico nell'annuncio del ritiro della sua candidatura per. A ...

Elezioni Usa 2024, Mike Pence si ritira dalla corsa repubblicana Sky Tg24

Elezioni Usa 2024, Biden crolla nel sondaggio Adnkronos

Dallo storico successo alla 24 ore di Le Mans del Centenario nasce la Ferrari 499P Modificata, una vettura in serie strettamente limitata per l'uso non competitivo in pista e destinata al nuovo progra ...L'ex vicepresidente degli Stati Uniti rinuncia alle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali del prossimo anno. "Non è il mio momento", ha detto durante il suo discorso alla Convention repu ...