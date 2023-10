“Una guerra lunga e dura” Soldati di Israele dentro Gaza | Hamas accerchiato

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 ottobre 2023) Iisraeliani «si trovano all'interno della Striscia di». La conferma di Benjamin Netanyahu, nella prima conferenza stampa dall'attacco didel 7 ottobre, svoltasi a Tel Aviv e trasmessa in tv, è giunta dopo quella che i residenti dihanno descritto come la notte di bombardamenti più intensi sulla Striscia, in cui l'esercito israeliano ha - per usare le sue stesse parole - «esteso l'attività» delle forze di terra, con tank eisraeliani nell'enclave. «Saràe difficile», «siamo pronti», ha detto Netanyahu, presentando come obiettivi dell'operazione la distruzione die la liberazione degli ostaggi in mano al gruppo palestinese. «I nostrisono pronti a mettere fine a questo male del mondo e questo andrà a ...