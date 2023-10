Un drink con… Daniele Belotti | “I miei libri per trasmettere la passione per l’Atalanta | anche nelle scuole”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 ottobre 2023) Otto chilogrammi, 1830 pagine, 4500 fotografie, più venti ore di filmati in 100 video visibili attraverso i QR code. Nella raccolta “Atalanta Folle Amore Nostro”ha narrato cinquant’anni di storia della Dea. Il quarto volume, uscito nell’ottobre 2023, racconta l’ultimo quinquennio, “dall’inferno del Covid al paradiso della Champions”. “Non riguarda solo il mondo del calcio e del tifo, ma un pezzo di storia della nostra città” ci dice nella nuova puntata di Un, visibile nel video all’inizio dell’articolo, sul nostro canale YouTube, in podcast su tutte le piattaforme, da Spotify ad Apple Podcast. “La soddisfazione è che ho passato notti a scrivere e poi il 90% dei lettori guarda solo le fotografie! Agli amici in curva mi dicono ‘belle le foto’, ‘ma l’hai letto’, ’no no, io guardo le foto’… Ma ...