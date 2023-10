Un curioso accidente | Gabriele Lavia apre la stagione dell’Argentina

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 28 ottobre 2023) Un: il 31 ottobreladel Teatro Argentina con il capolavoro di Carlo Goldoni Il 31 ottobre Unladel Teatro Argentina con la sua prima nazionale. Un testo di Goldoni tanto famoso quanto poco rappresentato in Italia per la regia diche ne è anche interprete. È il recupero di una commedia intricata e piena di equivoci eppure, come dice lo stesso Goldoni, si tratta di una storia realmente accaduta che lui ha appreso seduto ad un caffè di piazza San Marco. Unresterà all’Argentina fino al 19 novembre, per poi iniziare il tour italiano. Dopo il ...