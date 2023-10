Umbria Compravendite Immobiliari ll Trimestre 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 28 ottobre 2023) Nel secondodelil mercato immobiliare residenziale continua a dare segnali dirallentamento, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate analizzati dall’Ufficio Studi GruppoTecnocasa. Lea livello Italia mettono in evidenza una contrazione del 16%, più marcatarispetto a quanto registrato nel primodell’anno in corso. Si sono realizzate 184.110transazioni. Meglio, ancora una volta i comuni non capoluogo, rispetto a quelli capoluogo con un caloleggermente inferiore: -15,4% contro -17,2%. Le metropoli mettono a segno una riduzione dei volumi del 16,4%, allineata al dato nazionale.Spiccano i cali di Bologna (-22,8%), Roma (-21,5%) e Milano (-17,1%). Fanno meglio Palermo eNapoli rispettivamente con -4,9% e -5,3%. I dati, affermano dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, mostrano ...