Uma Thurman e Maya Hawke | l’hair look madre-figlia è tiratissimo

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tali e quali: per il red carpet di un evento benefico a New York, Umae lahanno scelto lo stesso beauty. A partire dai capelli tiratissimi (Getty) A tutto gel! Se c’è una cosa che accomuna l’ultimo hairsfoggiato da Umaè proprio la perfezione. Merito di quel tocco di gel che, in certe occasioni, può fare la differenza. All’evento di beneficenza organizzato a New York per i 25 anni di Room to Grow,hanno sfoggiato un beautymolto molto simile. A partire dai capelli: tiratissimi e senza una pecca, praticamente perfetti. Una scelta che ha messo ancora più in risalto la grande somiglianza tra ...

Tali e quali: per il red carpet di un evento benefico a New York,e la figlia Maya Hawke hanno scelto lo stesso beauty look. A partire dai capelli tiratissimi (Getty) A tutto gel! Se c'è una cosa che accomuna l'ultimo hair look sfoggiato da e è proprio ...

Uma Thurman e Maya Hawke, lo stile che unisce mamma e figlia Vanity Fair Italia

Uma Thurman: capricci da diva per un film AMICA - La rivista moda donna

Capelli tiratissimi per due: a un evento a New York Uma Thurman e la figlia Maya Hawke ha sfoggiato lo stesso hair look ...The Old Guard 2 è un film di genere avventura, azione, fantascienza del 2024, diretto da Victoria Mahoney, con Charlize Theron e Uma Thurman. Distribuito da Netflix.