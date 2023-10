Ultime Notizie Roma del 28-10-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente il conflitto in Medio Oriente in apertura di giornale internet spento comunicazione al collasso pesanti attacchi via Terra e mare e sulla città di Gaza nel nord della striscia ancora non ci sono i dati sulle vittime palestinesi appena trascorsa viene descritta come la peggiori dall’inizio della guerra Israele sembra prepararsi per l’offensiva di terra tre settimane dalla attacca sorpresa di hamas chi miracolosamente riuscito a collegarsi con l’esterno parla di caos totale che si sono mosse alla cieca dirigendosi semplicemente nelle aree delle esplosioni non potendo Essere contattati i bombardamenti hanno preso di mira la parte settentrionale delle enclave Il portavoce dell’esercito ha fatto sapere che sono stati colpiti 150 obiettivi ...