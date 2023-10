Ultime Notizie Roma del 28-10-2023 ore 13 | 10

(Di sabato 28 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e mo mi toglie lavando la ragazza iraniana di 16 anni era finita in coma 28 giorni fa dopo essere stata picchiata dalla sorveglianza della metropolitana di Teheran dopo un diverbio perché non Indossava il velo torniamo a sulla striscia di Gaza carri armati respinta la richiesta di tregua Israele accelera l’operazione su casa intensificando i blitz contro petanque all’interno dell’attrice anche se non si tratta ancora dell’invasione pianificata respinta la tregua richiesta dall’onu nel mirino ci sono i tunnel di hamas Israele anche lanciato un monito l’esercito si prepara difendersi tutti in massima allerta preoccupati per una possibile Selection fa sapere l’America la situazione l’ONU accusa Israele hamas di crimini di guerra torniamo in Ucraina la Russia uccide soldati ...

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - "Purtroppo il ...

Israele–Hamas, ultime news. Carri armati a Gaza, tregua respinta. LIVE Sky Tg24

Pakistan and the United Kingdom yesterday vowed to enhance bilateral cooperation as the top diplomats held telephonic talks. Foreign Minister Jalil Abbas Jilani received a telephone call from the UK ...Bharat' seems to be on the fast-track. A railway ministry proposal to the Union Cabinet, the government's highest decision making body, dropped "India" replacing it with "Bharat"- the nomenclature for ...