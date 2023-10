Ultime Notizie Roma del 28-10-2023 ore 07 | 10

(Di sabato 28 ottobre 2023)dailynews radiogiornale siamo a venerdì 27 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale in primo piano la guerra in digabla gli aerei americani colpiscono i miliziani filo iraniane in Siria i tanti israeliani nella striscia evocano il papà massacro 50 ostaggi uccisi nei Raid su Gaza bombe sulla striscia razzi verso Tel Aviv oggi ala marcia per la pace Consiglio Europeo Intesa sui corridoi umanitari e calze meloni evitare un conflitto di proporzioni inimmaginabili più più peso Scusate ANP l’uragano o ti metti qua capulco isolata in 300 mila senza corrente elettrica la devastazione dal drone alla festa del cinema Emma Dante racconta una creatura che impara a vivere Vicari su Ferracuti Ciccone funzionano padre del generazione Z in questo è qua in questeore si torna a parlare di maltempo allerta arancione in Liguria ...

Ecco ledi oggi sabato 28 ottobre. La mappa dei tunnel distrutti L'esercito israeliano ha mostrato una mappa che ritrarrebbe 5 tunnel usati da Hamas per il trasporto di armi e fuga in ...

Israele-Hamas, offensiva di terra su Gaza. Tel Aviv: "Non è invasione" Sky Tg24

Guerra ultime notizie. I tank israeliani penetrano a Gaza, pesanti bombardamenti. L'esercito: non è ancora l'invasione ... Il Sole 24 ORE

Bharat' seems to be on the fast-track. A railway ministry proposal to the Union Cabinet, the government's highest decision making body, dropped "India" replacing it with "Bharat"- the nomenclature for ...Le notizie dell'ultima ora dal Medio Oriente sulla guerra in tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti di oggi da Gaza sul conflitto israelo-palestinese. Notte d'intensi scontri e bombe su Gaza, i ...