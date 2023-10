Uccide la compagna e si toglie la vita lanciandosi da un silos Prima ha affidato la figlia a un collega

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il corpo della donna di 32 anni, Annalisa D’Auria, uccisa stamattina in casa dal marito a Rivoli (Torino), è stato trovato dai carabinieri nel soggiorno della loro abitazione. La donna lavorava come bidella nella vicina Pianezza, all’istituto tecnico agrario Dalmasso, e l’uomo come operaio alla Massifond, un’azienda del comparto automobilistico, una fonderia di metalli ferrosi, getti di ghisa,...