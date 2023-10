Tv Talk | puntata oggi | 28 ottobre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 28 ottobre 2023), sabato 28, alle 15:20 su Rai 3, va in onda una nuovadi Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 28Ospiti di questasono Sigfrido Ranucci, Annalisa Bruchi, Bianca Guaccero, Gianmarco Saurino, Pablo Trincia e Camila Raznovich. Tra i temi di: l’analisi di un aspetto molto delicato del conflitto in Medio Oriente, come la quantità di bambini vittime e l’utilizzo mediatico che si fa delle immagini che li coinvolgono. E poi: un approfondimento sulla nuova ...