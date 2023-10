Tuttosport – Stefano Tacconi torna a casa | “Abbiamo vinto”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 ottobre 2023) 2023-10-28 21:29:00 Arrivano conferme da: TORINO –ha completato la riabilitazione nel centro specializzato di San Giovanni Rotondo e puòre a. L’annuncio è del figlio, Andrea, sul suo profilo Instagram: accanto alla foto scattata davanti all’ingresso dellaSollievo della Sofferenza, dove l’ex portiere della Juventus ha trascorso gli ultimi due mesi per completare le cure di riabilitazione in seguito all’emorragia cerebrale che lo colpì nell’aprile 2022, il messaggio di una nuova rinascita. «Ha! Torniamo a, questa volta tutti insieme». Juve, i numeri uno di tutti i numeri 1: la top ten dei portieri della storia In Puglia Nei due mesi e mezzo in ...