TU SI QUE VALES | SESTA PUNTATA | LE AUDIZIONI DI MARIA DE FILIPPI TRA EMOZIONI E TANTE RISATE

(Di sabato 28 ottobre 2023) Lo spettacolo del sabato sera continua, e nuovi straordinari numeri artistici sono pronti a stupire il pubblico in studio e a casa. Oggi 28 ottobre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, sesto imperdibile appuntamento con il talent show più amato della tv. In compagnia dei fabolus five schierati in giuria Scotti, De, Littizzetto, Zerbi e Ferilli (presidente della giuria popolare). Conducono Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara. Quali escamotage progetterà questa settimana Giovannino per conquistare la Sabrina nazionale?