Tu si que vales | cosa accadrà nella sesta puntata del 28 ottobre? Le anticipazioni

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tra poche ore su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibiledi Tu si que, il talent di Canale 5 che mette in evidenza il talento dei concorrenti partecipanti. La giuria sarà composta come di consueto da Scotti, De Filippi, Littizzetto, Zerbi e Ferilli (Presidente della Giuria Popolare). Alla conduzione invece ci sarà il trio composto da: Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara. Anche questa sera ad impreziosire la serata ci sarà Giovannino pronto a fare un nuovo scherzetto a Sabrina Ferilli. Scopriamo qualche anticipazione in più riguardo alladel talent che andrà in onda questa sera su Canale 5. Tu si que, nuovi numeri artistici In questaedizione di Tu si quele puntate del talent non stanno affatto deludente le aspettative, i ...