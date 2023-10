Traffico Roma del 28-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 ottobre 2023) LuceverdeUn buongiorno dalla redazione pochi gli spostamenti sulla rete viaria della capitale E tuttavia prudenza per un incidente in via di Casal Bianco all’incrocio con via rubellia zona Settecamini sulla via del mare è chiuso in entrambe le direzioni il sottovia all’altezza di Acilia come ogni ultimo weekend del mese via dei Fori Imperiali Sara isola pedonale per tutto il fine settimana deviata e le linee bus e andiamo in zona piazza Venezia Vi ricordo che è cambiata la viabilità per i lavori della metro C Inoltre da ieri per ridurre i tempi di attesa ai semafori obbligo di svolta a destra verso via del Plebiscito per chi proviene da via del i dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel corretta è tutto a più tardi per un altro aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di ...