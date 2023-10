Tosca Quintet apre la nuova stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutidi Valentina Scognamiglio In una delle prime vere serate autunnali di quest’anno l’Accademia di, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento,lacon una delle più grandi voci italiane,Donatati. Alla presenza dell’assessora alla cultura Antonella Tartaglia Polcini e del Rettore Gerardo Canfora, che ha fatto un’interessante esanima sull’intelligenza artificiale con i suoi pro e contro anticipando quello sarebbe stato un magnifico concerto., pur avendo terminato il tour italiano ci ha concesso un fuori programma regalando alla nostra città ore di pura magia prima di partire per l’Argentina nel suo tour internazionale. Una ...