Torna l’ora solare | stanotte le lancette degli orologi un’ora indietro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre gli italiani dovranno dire addio allegale e ledell’o andranno spostate, con le giornate che di conseguenza si accorceranno di sera per l’arrivo anticipato del buio. Lo ricorda la Società italiana di medicina ambientale (Sima). Secondo la Sima, si tratta di un cambiamento che ha “effetti negativi su più fronti: salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini”. Ad oggi, sottolinea la società scientifica, sono 335mila gli italiani che chiedono lo stop al passaggio ora legale/orae che hanno firmato l’apposita petizione online lanciata su Change.org da Sima assieme a Consumerismo No Profit. Le due organizzazioni hanno avviato una raccolta firme per chiedere al ...