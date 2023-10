Torna l' ora solare | stanotte lancette orologi un' ora indietro Ma ci sono più di 300mila italiani che chiedono l' ora legale permanente

(Di sabato 28 ottobre 2023) Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre glidovranno dire addio all’orae ledell’o andranno spostate un’ora, con le giornate che di conseguenza si accorceranno di sera per l’arrivo anticipato del buio . Lo ricorda la Società italiana di medicina ambientale (Sima). Secondo la Sima, si tratta di un cambiamento che ha «effetti negativi su più...

Sul podio sale anche Petra Vlhova (terza a 14/100), peril resto del mondo è a oltre un secondo. Sofiaa raccogliere punti nella specialità quasi due anni dopo Lienz (28 dicembre 2021). ...

Cambio Ora 2023, arriva l’ora solare. Quando spostare le lancette Il Sole 24 ORE

Domenica torna ora solare, alle 3 lancette dietro di 60 minuti AGI - Agenzia Italia

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre gli italiani dovranno dire addio all'ora legale e le lancette dell'orologio andranno spostate un'ora indietro, con le giornate che di conseguenza si ...