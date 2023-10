Torino | le pagelle di CM | Buongiorno muro e goleador | Ricci di qualità

D'Aversa 5: il ko è da leggere anche in scelte di formazione non proprio impeccabili perché contro unsempre compatto servono giocatori che si muovono negli spazi venendo incontro. Infatti i ...

Le pagelle del Torino - Buongiorno è una roccia, Milinkovic-Savic si riscatta. Bene anche Ricci TUTTO mercato WEB

Serie A, Lecce-Torino 0-1: decide Buongiorno, tabellino e pagelle Sport Mediaset

Buona la prova anche di Sanabria che si fa apprezzare anche per il sacrificio in fase di non possesso: le pagelle di Lecce-Torino ...Le pagelle del match tra Lecce e Torino, giocatosi oggi 28 ottobre per la 10° giornata di Serie A e conclusosi con il risultato di 0-1 ...