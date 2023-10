Torino | Juric | «Abbiamo avuto un ottimo dominio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le parole di Ivan, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai granata nella trasferta contro il Lecce Ivanha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro il Lecce. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Partita tosta, preparata bene, sono molto soddisfatto di come l’interpretata.un grande, non siamo riusciti a chiuderla e ci siamo un po’ abbassati ma Milinkovic-Savic ha dato sicurezza con le uscite. Ci siamo sciolti un po’ dopo il gol dominandola, l’unico neo è che dovevamo fare qualche gol in più. Eravamo in emergenza, ma chi è entrato ha fatto molto bene». CARTELLINO ROSSO – «La mia è stata una reazione giusta in quel momento, accettiamo la decisione». SE SI SENTE IN ...